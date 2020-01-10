підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 січня 2020, пʼятниця, 18:16 11
Економіка 2020-01-10T18:21:02+02:00
Українські Новини
В Україні після перевірок закрили майже 400 заправок, - Гончарук

В Україні після перевірок закрили майже 400 заправок, - Гончарук

Ярина Вацяк
Прем'єр-міністр України, Олексій Гончарук, заправки, АЗС
Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє про закриття 377 нелегальних автозаправних станцій (АЗС).

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Гончарук повідомив, що Державна фіскальна служба (ДФС), Національна поліція і Служба безпеки України (СБУ) провели 2,2 тис. перевірок і перевірили інформацію щодо 1,399 тис. нелегальних АЗС.

Наголошується, що 377 АЗС припинили свою діяльність, 316 - були демонтовані раніше або відсутні за адресою, 243 - демонтовані за звітний період, 463 - оформили ліцензію.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук доручив правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року. Прем'єр повідомив, що на сьогодні вже демонтовано 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень та 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Також стало відомо, що багато українських автозаправки простоюють без палива. А в АМКУ заявляли, що закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.

Більше новин про: Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заправки АЗС

Новини
Колишній бойовик. Скріншот відео Держприкордонслужба
Прикордонники затримали екс-бойовика, який охороняв місце катастрофи літака Malaysia Airlines 19:03
Україна ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування авіакатастрофи в Ірані 18:38
Крах літака МАУ в Ірані. Фото:@isna_farsi
Аварія літака МАУ: Україна отримала доступ до "чорних скриньок" 18:27
Грузія готова надати Україні необхідну допомогу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані 18:24
В Україні після перевірок закрили майже 400 заправок, - Гончарук 18:16
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok