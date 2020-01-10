В Україні після перевірок закрили майже 400 заправок, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє про закриття 377 нелегальних автозаправних станцій (АЗС).

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Гончарук повідомив, що Державна фіскальна служба (ДФС), Національна поліція і Служба безпеки України (СБУ) провели 2,2 тис. перевірок і перевірили інформацію щодо 1,399 тис. нелегальних АЗС.

Наголошується, що 377 АЗС припинили свою діяльність, 316 - були демонтовані раніше або відсутні за адресою, 243 - демонтовані за звітний період, 463 - оформили ліцензію.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук доручив правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року. Прем'єр повідомив, що на сьогодні вже демонтовано 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень та 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Також стало відомо, що багато українських автозаправки простоюють без палива. А в АМКУ заявляли, що закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.