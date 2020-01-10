Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів

Київський апеляційний суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Колегія суддів відмовилася випустити Антоненко зі скляного боксу і заборонила йому перебувати поряд з адвокатами.

Адвокат Віталій Галенченко заявив, що людина, яка брала участь у закладенні вибухівки під автомобіль Шеремета і була зафіксован камерами відеоспостереження, нижче підозрюваного в організації злочину Антоненка.

Він просив додати результати експертизи щодо відповідності зростання до матеріалів справи, і суд вирішив подивитися це відео з експертом.

Також адвокат Антоненко Станіслав Кулик заявив, що лікар, який робив операцію Антоненку, склав експертний висновок про те, що у підозрюваного немає проблем з ходьбою - він не кульгав ні до, ні після операції.

У свою чергу, людина, присутня на відео, кульгає.

За Антоненка хотіла поручитися низка осіб, в тому числі депутат Ради Михайло Бондар ("Європейська солідарність"), колишній депутат Іван Савка ("Народний фронт") і колишній депутат Оксана Корчинська (Радикальна партія Олега Ляшка).

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) і Яна Дугарь відмовилися від участі в слідчому експерименті.

23 грудня Апеляційний суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.