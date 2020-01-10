Суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити Україні понад $80 млн за втрату Криму

Федеральний суд Швейцарії заявив про те, що Росія зобов'язана виплатити компенсацію Україні в розмірі $ 82,1 млн за конфіскацію майна після анексії Криму в 2014 році. Про це передає Swiss Info.

Наголошується, що компенсація покладається 12 українським фірмам, які звернулися в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі, серед яких була "Укрнафта".

Після такого вироку Отримання подала апеляцію, проте суд відхилив позов російської держави на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.

Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Вона також заявляла, що аргумент, висунутий українськими фірмами, які заявили, що вони повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією і Україною в 1998 році, непридатний.

На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про угоду 1998 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Росія заплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту з нафтопроводу "Дружба".

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років,, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 роках – 40 млрд кубометр