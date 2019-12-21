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21 декабря 2019, суббота, 00:05 84
Экономика 2019-12-21T00:13:36+02:00
Українські Новини
Стали известны условия нового транзитного контракта

Стали известны условия нового транзитного контракта

Юрий Дощатов
Украина-Россия, Транзит газа, Транзит газа через Украину
Оржель. Фото: ЕРА
Оржель. Фото: ЕРА

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Об этом Українським новинам сообщил источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

"Договорились о возможности подписания контракта на 5 лет, который может быть затем продлен. Объем транзита на 2020 год – 65 млрд кубов, с 2021 по 2024 – по 40 млрд кубов", - сообщил источник.

Он отметил, что тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Кроме того, стороны договорились, что Россия заплатит Украине около $3 млрд по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года, до конца 2019 года.

"Есть договоренность, что Россия заплатит почти $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, причем, еще до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

После выплаты Газпромом  $3 млрд Украина откажется от других претензий к Газпрому по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

"Россия выплатит $3 млрд, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии", - отметил собеседник

Речь идет об иске в почти $12 млрд как компенсации за отсутствия транзита с 2020 года и штрафе Антимонопольного комитета Украины. 5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню суммарном в размере около 172 млрд гривен. за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

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