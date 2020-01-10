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10 січня 2020, пʼятниця, 13:33 7
Суспільство 2020-01-10T13:56:16+02:00
Українські Новини
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео

Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео

Ольга Фандорина
Святослав Вакарчук, Таїланд

З'явилось фото лідера "Голоси" Святослава Вакарчука, який відпочиває на пляжі в Таїланді. Народний депутат України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук проводить свої новорічні канікули в Таїланді поруч з містом Пхукет. Про це повідомив телеграм-канал "Українська Влада"

У мережі з'явилася фотографія політика, який засмагає на пляжі Таїланду.

"Ситуація смердить. Наш літак розкидано під Тегераном, політики один одного гірше - по лижних курортах. А де в ці страшні дні знаходиться кращий з кращих, лідер демократичної опозиції і совість нації Славко Вакарчук? Лідер партії "Голос" засмагає в Таїланді! Поруч з Пхукет, якщо ви розумієте про що я", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковано відео з Вакарчуком.

 

Тим часом Баканов у новорічні свята відпочиває на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі.

У той же час, Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані.

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