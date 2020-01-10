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10 січня 2020, пʼятниця, 12:13 17
Фінанси 2020-01-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в грудні

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в грудні

Сергій Жолобецький
ПДВ, Відшкодування ПДВ, Держказначейство

Компанії "Катеринопільський елеватор", "Полтавський ГЗК" і "АДМ Юкрейн" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у грудні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Катеринопільський елеватор" – 710,285 млн гривень, "Полтавський ГЗК" – 578,357 млн гривень, "АДМ Юкрейн" – 508,316 млн гривень, "Кернейл-Трейд" – 497,458 млн гривень і "Запоріжсталь" – 448,249 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ в грудні склав 9,826 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 7,567 млрд гривень, Львівській області – 217,152 млн гривень, Запорізькій області – 193,216 млн гривень і Одеської області – 183,407 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

В 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у листопаді склав 57 млн доларів, або 0,4% від ВВП (у листопаді минулого року дефіцит становив 116 млн доларів, або 1,0% від ВВП).

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