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02 января 2020, четверг, 15:28 32
Экономика 2020-01-02T17:00:02+02:00
Українські Новини
Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил $57 млн

Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил $57 млн

Ярина Вацяк
ВВП, Импорт, Экспорт, текущий счет платежного баланса
Экономика. Фото: pixabay.com
Экономика. Фото: pixabay.com

Профицит текущего счета платежного баланса в ноябре составил 57 млн ​​долларов, или 0,4% от ВВП (в ноябре прошлого года дефицит составлял 116 млн долларов, или 1,0% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров сократился на 3,4%, а их импорт - на 1,9%.

В октябре 2019 экспорт товаров вырос на 7,0%, а их импорт - на 3,0%.

За январь-ноябрь 2019 дефицит текущего счета составил 3,4 млрд долларов, или 2,5% от ВВП (за одиннадцать месяцев 2018 - 4,2 млрд долларов, или 3,6% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 3,9 млрд долларов.

Основным фактором сокращения стало снижение экспорта черных и цветных металлов на 15,0% (в октябре - на 11,0%).

Объемы импорта товаров составили 5,1 млрд долларов.

Сокращение обусловлено снижением объемов энергетического импорта на 27,8% (в октябре - на 10,5%), в том числе газа - в 2,1 раза и нефтепродуктов - в 1,5 раза.

Объемы неэнергетического импорта увеличились на 7,0% (в октябре - на 7,6%) преимущественно из-за импорта продукции машиностроения.

Чистый приток средств по финансовому счету составил 544 млн долларов и преимущественно обуславливался операциями частного сектора (в ноябре прошлого года приток средств по финансовому счету составил 1,4 млрд долларов и обуславливался операциями государственного сектора).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 436 млн долларов (в ноябре 2018 - 317 млн ​​долларов), 87% из которых были направлены в реальный сектор.

Профицит сводного платежного баланса составил 601 млн долларов (в ноябре 2018 - 1,3 млрд долларов).

По состоянию на 1 декабря 2019 объем международных резервов составил 21,9 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в октябре составил $651 млн.

Тем временем остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 3,6% с 53,086 млрд гривен (на 1 ноября) до 55,006 млрд гривен (на 1 декабря).

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