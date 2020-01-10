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  • У Києві Lexus влетів в автобус, госпіталізована сімейна пара з дитиною
10 січня 2020, пʼятниця, 11:50 43
Події 2020-01-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві Lexus влетів в автобус, госпіталізована сімейна пара з дитиною

У Києві Lexus влетів в автобус, госпіталізована сімейна пара з дитиною

Анна Рудык
ДТП в Києві, ДТП з автобусом, ДТП
ДТП на Харківській площі в Києві. Фото: Інформатор
ДТП на Харківській площі в Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 9 січня, у Києві на Харківській площі сталася серйозна аварія, в якій постраждали чотири людини, серед яких є дитина. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на перетині Бориспільського шосе і вулиці Світла близько 23:00.

За даними видання, на перехресті не розминулися автомобіль Lexus і автобус №104. Позашляховик пересувався по Бориспільському шосе, повертаючись з аеропорту "Бориспіль", і в цей момент з вулиці Світла на Харківську площу їхав автобус. В результаті Lexus врізався у правий бік автобуса.

ДТП на Харківській площі в Києві. Фото: ІнформаторДТП на Харківській площі в Києві. Фото: Інформатор

Сімейну пару з дитиною, які перебували в автомобілі одразу забрала швидка допомога. Також відомо, що госпіталізували одного пасажира автобуса, 2003 року народження. Деталі і причину пригоди на місці з'ясовував екіпаж патрульної поліції. Відомо, що сім'я на Lexus поверталася з аеропорту додому після подорожі в Дубай.

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