Рубль після різкого подорожчання почав падати у київських обмінниках

В той час, як долар і євро знову злетіли, в п'ятницю, 10 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків порівняно з курсом рубля в четвер, 9 січня, знизився на 1 копійку до 3,42 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки до 4,00 за 10 рублів.

Курс рубля на 9 січня в обмінних пунктах Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,42 4,00 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує глобальне економічне зростання в 2020 році на рівні 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 січня на 10,74 коп. до 24,3745 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.