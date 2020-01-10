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10 січня 2020, пʼятниця, 11:00 11
Економіка 2020-01-10T11:09:44+02:00
Українські Новини
Рубль після різкого подорожчання почав падати у київських обмінниках

Рубль після різкого подорожчання почав падати у київських обмінниках

Анна Рудык
курс рубля, Курс валют, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

В той час, як долар і євро знову злетіли, в п'ятницю, 10 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в київських обмінниках банків порівняно з курсом рубля в четвер, 9 січня, знизився на 1 копійку до 3,42 за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля підвищився на 4 копійки до 4,00 за 10 рублів.

Курс рубля на 9 січня в обмінних пунктах Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 4,00
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує глобальне економічне зростання в 2020 році на рівні 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 січня на 10,74 коп. до 24,3745 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

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