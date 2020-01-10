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10 січня 2020, пʼятниця, 09:40 10
Зовнішня політика 2020-01-10T09:55:18+02:00
Українські Новини
США приєднуються до розслідування падіння Boeing-737 в Ірані

США приєднуються до розслідування падіння Boeing-737 в Ірані

Анна Рудык
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Падіння літака, Крах літака
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Сполучені Штати Америки візьмуть участь в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing-737 MAX на запрошення Ірану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління з безпеки транспорту Сполучених Штатів Америки (NTSB).

Так, повідомляється, що в управлінні зазначили про отримання Центром оперативного реагування офіційного повідомлення про авіакатастрофу літака МАУ.

"NTSB призначив акредитованого представника для розслідування катастрофи", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що участь США в розслідуванні підтвердила і іранська сторона.

"Національне управління з безпеки транспорту США відповіло нашому головному слідчому і повідомило про акредитованого представника", - сказав виданню представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації при ООН Фахат Парвареш.

Він додав, що Канада також вже призначила акредитованого представника. Їм готові надати візи.

Наголошується, що США можуть брати участь у розслідуванні, оскільки Boeing 737-800NG, що впав в Ірані, був спроектований і побудований в Сполучених Штатах.

Як повідомляли Українські Новини, у Boeing 737 MAX виявили нові потенційні проблеми, а компанією Boeing були оприлюднені внутрішні листування, в яких співробітники висловлюють негативну налаштованість у відношенні літаків 737 MAX.

Тим часом родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані допитали і відібрали зразки ДНК.

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