Разработан клоунами: во внутренних переписках сотрудники Boeing критиковали самолеты 737 MAX

Так, сообщается, что во внутренней корреспонденции компании обнаружены критические замечания касательно разработки 737 МАХ.

В частности, в одном из внутренних писем говорилось, что самолет "разработан клоунами, которых в свою очередь контролируют обезьяны".

Также за 8 месяцев до первой из двух аварий со смертельным исходом, 8 февраля 2018 года, в обмене мгновенными сообщениями сотрудник спросил другого: "Вы бы посадили свою семью на самолет, который испытывали на тренажере MAX? Я бы не стал этого делать". Второй сотрудник также ответил "нет".

Некоторые фрагменты переписки свидетельствуют о том, что Boeing пытается избежать обучения пилотов для 737 MAX на тренажере - дорогостоящего и трудоемкого процесса, который был запущен с марта 2019 года после двух аварий в течение пяти месяцев, в результате которых погибли 346 человек.

По данным издания, производитель самолетов только на этой неделе изменил курс обучения на тренажерах, заявив, что он будет рекомендовать пилотам проходить обучение до того, как они возобновят полеты на 737 MAX. Ранее пилоты должны были проходить только компьютерное обучение.

Как сообщали Українські Новини, МАУ обещала не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.

Также в МАУ заявили, что потерпевший крушение самолет был полностью исправен и входил в число лучших воздушных судов.