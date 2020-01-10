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10 січня 2020, пʼятниця, 09:15 10
Економіка світу 2020-01-10T09:28:36+02:00
Українські Новини
Розроблено клоунами: у внутрішніх листуваннях співробітники Boeing критикували літаки 737 MAX

Розроблено клоунами: у внутрішніх листуваннях співробітники Boeing критикували літаки 737 MAX

Анна Рудык
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing, Падіння літака
Boeing 737-8 MAX. Фото: Вікіпедія
Boeing 737-8 MAX. Фото: Вікіпедія

Після того, як у Boeing 737 MAX виявили нові потенційні проблеми компанією Boeing були оприлюднені внутрішні листування, в яких співробітники висловлюють негативну налаштованість у відношенні літаків 737 MAX. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що під внутрішньої кореспонденції компанії виявлені критичні зауваження щодо розробки 737 МАХ.

Зокрема, в одному з внутрішніх листів говорилося, що літак "розроблений клоунами, яких в свою чергу контролюють мавпи".

Також за 8 місяців до першої з двох аварій зі смертельним результатом, 8 лютого 2018 року, в обміні миттєвими повідомленнями співробітник запитав іншого: "Ви б посадили свою сім'ю на літак, який випробовували на тренажері MAX? Я б не став цього робити". Другий співробітник також відповів "ні".

Деякі фрагменти листування свідчать про те, що Boeing намагається уникнути навчання пілотів для 737 MAX на тренажері - дорогого і складного процесу, який був запущений з березня 2019 року після двох аварій протягом п'яти місяців, в результаті яких загинули 346 осіб.

За даними видання, виробник літаків тільки цього тижня змінив курс навчання на тренажерах, заявивши, що він буде рекомендувати пілотам проходити навчання до того, як вони відновлять польоти на 737 MAX. Раніше пілоти повинні були проходити тільки комп'ютерне навчання.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

Також в МАУ заявили, що потерпілий крах літак був повністю справний і входив в число кращих повітряних суден.

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