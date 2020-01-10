В Україні очікується туман і дощі: синоптики попередили водіїв про небезпеку

Сьогодні, 10 січня, в деяких областях України очікується туман і погіршення видимості на дорогах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Так, згідно з даними синоптиків, сьогодні в північних областях пройдуть невеликі дощі, температура вдень підніметься до +4, а вночі опуститься до -1 градуса. А в східних областях опади не очікуються, вдень температурний стовпчик покаже 3 градуси тепла, а вночі похолодає до -3 градусів. У південних областях та в Криму вдень потеплішає до +6, а вночі температура опуститься до -2 градусів. На заході України в деяких областях пройдуть дощі, максимальна температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі похолодає до -2. Киян і жителів області очікує туман і слабка видимість. Максимальна температура вдень +4. Також синоптики дали водіям рекомендації з управління автомобілем в туман: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, Україну засипле снігом і аномально потеплішає: синоптики дали прогноз на вихідні і Хрещення. Раніше синоптики дали прогноз на всю зиму, у якому прогнозують ранню весну.