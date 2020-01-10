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10 січня 2020, пʼятниця, 08:50 9
Суспільство 2020-01-10T09:09:42+02:00
Українські Новини
В Україні очікується туман і дощі: синоптики попередили водіїв про небезпеку

В Україні очікується туман і дощі: синоптики попередили водіїв про небезпеку

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, Туман в Києві
Туман. Фото: Facebook/ДСНС
Туман. Фото: Facebook/ДСНС

Сьогодні, 10 січня, в деяких областях України очікується туман і погіршення видимості на дорогах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, згідно з даними синоптиків, сьогодні в північних областях пройдуть невеликі дощі, температура вдень підніметься до +4, а вночі опуститься до -1 градуса.

А в східних областях опади не очікуються, вдень температурний стовпчик покаже 3 градуси тепла, а вночі похолодає до -3 градусів. У південних областях та в Криму вдень потеплішає до +6, а вночі температура опуститься до -2 градусів. На заході України в деяких областях пройдуть дощі, максимальна температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі похолодає до -2.

Киян і жителів області очікує туман і слабка видимість. Максимальна температура вдень +4.

Також синоптики дали водіям рекомендації з управління автомобілем в туман:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, Україну засипле снігом і аномально потеплішає: синоптики дали прогноз на вихідні і Хрещення.

Раніше синоптики дали прогноз на всю зиму, у якому прогнозують ранню весну.

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