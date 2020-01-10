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10 січня 2020, пʼятниця, 08:25 19
Силові структури 2020-01-10T10:15:01+02:00
Українські Новини
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений

На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 9 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Також з автоматичних гранатометів станкових і ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях біля населеного пункту Хутір Вольний, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ".

"Вчора, 9 січня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поруч з Мар'їнкою, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Втрат з нашого боку немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ 8 січня.

Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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