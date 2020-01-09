В Кіровоградській області розстріляли двох осіб

У Кіровоградській області невідомий розстріляв двох людей. Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до злочину.

"Повідомлення про подію надійшло в поліцію 8 січня близько 19 годин від місцевої жительки, яка розповіла, що невідомий зробив вогнепальні поранення її родичів – чоловіка і жінку, віком 36 та 40 років. Факт знайшов своє підтвердження", - повідомили в поліції.

В результаті отримання вогнепальних поранень чоловік і жінка померли. Поліція намагається встановити осіб, які причетні до тяжкого злочину. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Поліція звернулася до громадян з проханням звернутися за телефоном 102, якщо їм відома якась інформація.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відкрила кримінальну справу обстрілу автомобіля з дитиною в Києві. Обстріляний автомобіль належав депутату В'ячеславу Соболєву.