Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранської ракетою. Прямий ефір конференції можна подивитися в Twitter.

Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.

"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранської ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.

Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo — Sky News (@SkyNews) January 9, 2020

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.