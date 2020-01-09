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09 січня 2020, четвер, 22:10 4
Америка 2020-01-09T22:38:35+02:00
Українські Новини
Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета

Ольга Фандорина
Джастін Трюдо, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Канада

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранської ракетою. Прямий ефір конференції можна подивитися в Twitter.

Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.

"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранської ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.

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