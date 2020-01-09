Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранської ракетою. Прямий ефір конференції можна подивитися в Twitter. Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів. "У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранської ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він. Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.Read the latest here: https:\/\/t.co\/sJOTNRMK1c pic.twitter.com\/mmMXzoDsLo — Sky News (@SkyNews) January 9, 2020 Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку. Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи. Телеканал США повідомив про двох пусках ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою.