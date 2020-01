Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета

Про це Трюдо повідомив на прес-конференції в Оттаві четвер, 9 січня, відповідаючи на питання журналістів.

"У нас є розвідка з декількох джерел... Розвідка вказує, що літак був збитий іранської ракетою земля-повітря. Це цілком могло бути ненавмисно", – сказав він.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.



