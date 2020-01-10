НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс валют на 10 січня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,4608 1 долар США 24,1190 1 швейцарський франк 24,8074 10 єн 2,2046 10 російських рублів 3,9348 1 євро 26,7998

Як повідомляли Українські Новини, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в 2019 році підвищилися на 4,8% (за грудень – не змінилися), на одяг і взуття - знизилися на 2,3% (за грудень знизилися на 3,4%), на житлово-комунальні послуги – знизилися на 1,9% (за грудень знизилися на 2,3%)

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.