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25 ноября 2019, понедельник, 19:58 18
Общество 2019-11-25T20:30:01+02:00
Українські Новини
Убийство каждой второй женщины совершается ее партнером или членом семьи, - ООН

Убийство каждой второй женщины совершается ее партнером или членом семьи, - ООН

Насилие, сексуальное насилие, насилие над женщинами
Насилие. Фото: pixabay
Насилие. Фото: pixabay

25 ноября, во Всемирный день против насилия над женщинами, ООН опубликовала данные, согласно которым, более трети женщин по меньшей мере один раз в жизни подвергались насилию, в том числе сексуальному. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, сообщается, что в мире каждая вторая убитая женщина умирает от рук партнера или члена семьи. Каждая третья - подвергается насилию в течение жизни.

Согласно данным ООН, 650 миллионов женщин выдали замуж в детском возрасте. В то же время около трех миллиардов живут в странах, где супружеское изнасилование не является преступлением.

Кроме того, женщины в 72% случаев становятся пострадавшими в торговле людьми. 75-80% из них попадают в сексуальное рабство.

Также по меньшей мере 12 млн женщин от 15 до 49 лет в 30 странах переносят операции на половых органах, их калечат.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие.

Ранее сотни протестующих в Мехико вышли на митинг из-за изнасилования полицейскими двух девушек-подростков.

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