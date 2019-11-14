В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие

В Киеве впервые вынесли пиговор мужчине за систематические издевательство над женой. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, мужчину, который унижал свою жену и угрожал ей физической расправой, приговорили к трем месяцам ареста.

Скриншот: facebook/ @kyiv.gp.gov.ua

"Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей", - говорится в сообщении.

Именно поэтому Киевская прокуратура поддержала государственное обвинение по этому делу по статье 126-1 Уголовного кодекса.

Отмечается, что до этого мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако это не повлияло на подозреваемого и не изменило его поведение.

Оболонский райсуд Киева определил наказание до 3 месяцев ареста, мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - добавили в прокуратуре.

Как сообщали Українські Новини, ранеее в Николаевской области впервые вынесли приговор мужчине, который избивал свою мать.

Также во Львове женщины дарили цветы мужчинам, призывая их бороться с насилием в семье.