В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие

В Киеве впервые вынесли пиговор мужчине за систематические издевательство над женой. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева. Согласно сообщению, мужчину, который унижал свою жену и угрожал ей физической расправой, приговорили к трем месяцам ареста. Скриншот: facebook\/ @kyiv.gp.gov.ua "Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей", - говорится в сообщении. Именно поэтому Киевская прокуратура поддержала государственное обвинение по этому делу по статье 126-1 Уголовного кодекса. Отмечается, что до этого мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако это не повлияло на подозреваемого и не изменило его поведение. Оболонский райсуд Киева определил наказание до 3 месяцев ареста, мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. "Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - добавили в прокуратуре. Как сообщали Українські Новини, ранеее в Николаевской области впервые вынесли приговор мужчине, который избивал свою мать. Также во Львове женщины дарили цветы мужчинам, призывая их бороться с насилием в семье.