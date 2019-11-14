подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 20:19 30
Судебная власть 2019-11-14T20:19:53+02:00
Українські Новини
В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие

В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие

Прокуратура, насилие над женщинами, киевская прокуратура

В Киеве впервые вынесли пиговор мужчине за систематические издевательство над женой. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, мужчину, который унижал свою жену и угрожал ей физической расправой, приговорили к трем месяцам ареста.

Скриншот: facebook/ @kyiv.gp.gov.ua Скриншот: facebook/ @kyiv.gp.gov.ua

"Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей", - говорится в сообщении.

Именно поэтому Киевская прокуратура поддержала государственное обвинение по этому делу по статье 126-1 Уголовного кодекса.

Отмечается, что до этого мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако это не повлияло на подозреваемого и не изменило его поведение.

Оболонский райсуд Киева определил наказание до 3 месяцев ареста, мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - добавили в прокуратуре.

Как сообщали Українські Новини, ранеее в Николаевской области впервые вынесли приговор мужчине, который избивал свою мать.

Также во Львове женщины дарили цветы мужчинам, призывая их бороться с насилием в семье.

Больше новостей о: Прокуратура насилие над женщинами киевская прокуратура

Архив
Новости
В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму 20:28
Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы 20:21
В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие 20:19
Зеленский рассказал послам стран G7 о ходе реформ в Украине 20:00
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok