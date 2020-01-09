Президент Ірану пообіцяв Зеленському повний доступ до розслідування і прозорість

Президент Ірану Хасан Рухани під час телефонної розмови запевнив Президента Володимира Зеленського у наданні українським експертам оперативного доступу до всіх необхідних даних, пов'язаних з катастрофою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у четвер, під час телефонної розмови з Рухани, Зеленський зазначив, що українська сторона вже почала роботу в Ірані, долучившись до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення розслідування та встановлення причин трагедії.

Зокрема, Рухани зазначив, що Іран буде надавати групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Президент України висловив співчуття іранському глави держави у зв'язку із загибеллю громадян Ірану в результаті катастрофи літака.

Як повідомляли Українські Новини, Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.