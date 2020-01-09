На Донбасі під час обстрілу бойовиків поранений український військовий

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 9 січня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції в районі Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики вели вогонь поблизу Хутора Вільний.

У четвер в результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ 8 січня.

Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.