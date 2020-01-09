Існують три "закриті" версії падіння Boeing-737 в Ірані, - РНБО

З семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані три є "закритими". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, передає "Радіо Свобода".

Так, Данилов повідомив, що РНБО має сім версій.

"Версій ми маємо сім - чотири у відкритому доступі, три версії є закритими. Остаточне рішення ми можемо прийняти, коли будуть проведені всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", - сказав Данилов.

Також Данилов повідомив, що експерти, які працюють на місці аварії літака, є "найкращими фахівцями в нашій країні, вони займалися питаннями щодо "Бука", яким був збитий літак на території Донецької області".

"Але тут немає гонки, РНБО - не піар-агенція, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та або інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогоднішній день остаточної версії немає", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.