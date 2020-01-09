ДБР не допитувало Порошенко в четвер

Держбюро розслідувань не допитувало колишнього Президента Петра Порошенка в четвер. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "З ним нічого сьогодні не було заплановано ніяких допитів і так далі", - сказав він. За його словами, інформація в ЗМІ про те, що Порошенко викликали на допит на 9 січня не відповідає дійсності. Адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив Українським Новинам, що теж нічого не знає про те, що у Порошенка в четвер було заплановано допит. Разом з тим, в ГБР не стали коментувати інформацію, був Порошенко сьогодні на допиті. При цьому виконуючий обов'язки голови ДБР Ірина Венедиктова повідомила агентству, що ДБР викликає на допити свідків тільки в офіційному порядку, повістками, але не через меседжеры і телеграм-канали. Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.