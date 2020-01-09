ДБР не допитувало Порошенко в четвер

Держбюро розслідувань не допитувало колишнього Президента Петра Порошенка в четвер.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"З ним нічого сьогодні не було заплановано ніяких допитів і так далі", - сказав він.

За його словами, інформація в ЗМІ про те, що Порошенко викликали на допит на 9 січня не відповідає дійсності.

Адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив Українським Новинам, що теж нічого не знає про те, що у Порошенка в четвер було заплановано допит.

Разом з тим, в ГБР не стали коментувати інформацію, був Порошенко сьогодні на допиті.

При цьому виконуючий обов'язки голови ДБР Ірина Венедиктова повідомила агентству, що ДБР викликає на допити свідків тільки в офіційному порядку, повістками, але не через меседжеры і телеграм-канали.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.