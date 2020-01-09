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09 січня 2020, четвер, 17:33 3
Політика 2020-01-09T18:00:01+02:00
Українські Новини
ДБР не допитувало Порошенко в четвер

ДБР не допитувало Порошенко в четвер

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, ДБР, Допит
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Держбюро розслідувань не допитувало колишнього Президента Петра Порошенка в четвер.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"З ним нічого сьогодні не було заплановано ніяких допитів і так далі", - сказав він.

За його словами, інформація в ЗМІ про те, що Порошенко викликали на допит на 9 січня не відповідає дійсності.

Адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив Українським Новинам, що теж нічого не знає про те, що у Порошенка в четвер було заплановано допит.

Разом з тим, в ГБР не стали коментувати інформацію, був Порошенко сьогодні на допиті.

При цьому виконуючий обов'язки голови ДБР Ірина Венедиктова повідомила агентству, що ДБР викликає на допити свідків тільки в офіційному порядку, повістками, але не через меседжеры і телеграм-канали.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

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