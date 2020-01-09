Сегодня у Порошенко допрос в ГБР

Сегодня должен состоятся допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) экс-Президента Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

В частности, исследуются обстоятельства организации прохода кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода "Кузница на Рыбальском" и телеканала "Прямой".

Также расследуется дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

Проверяются возможные нарушения при направлении представления на назначение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1 500 га к землям запаса государственной собственности.

Кроме того, ГБР занимается расследованием дел о возможной утрате материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы "Ивушка" Украинского общества слепых, а также возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января. А в ГБР заявили, что не переносили допрос, и всего в январе у Порошенко назначены 3 допроса. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января.

Как сообщали Українські Новини, после того, как юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно, Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии из бюджета.