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09 січня 2020, четвер, 17:41 5
ЗМІ 2020-01-09T18:00:01+02:00
Українські Новини
Нацрада з телебачення оштрафувала телеканал "Наш" на 105,6 тис. гривень через висловлювання Азарова у передачі

Нацрада з телебачення оштрафувала телеканал "Наш" на 105,6 тис. гривень через висловлювання Азарова у передачі "Гордон"

Александр Дмитриенко

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 січня розглянула результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "Наша Прага" (логотип "Максі-ТВ") і прийняла рішення про оголошення попередження, а також стягнення з нього штрафу в розмірі 105,6 тис. гривень за заклики до повалення конституційного ладу і розпалювання ворожнечі.

Про це сказано в повідомленні Нацради з телебачення, передають Українські Новини.

За результатами моніторингу супутникового мовлення "Максі-ТВ" за 5 жовтня 2019 зафіксовано трансляцію передачі "Гордон", гостем якої був Микола Азаров, в якій звучали твердження і висловлювання, що мають ознаки порушення вимог Законів України "Про інформацію" та "Про телебачення і радіомовлення", у зв'язку з чим регулятор 17 жовтня призначила позапланову виїзну перевірку мовника.

"Під час перевірки було підтверджено факт порушення норм чинного законодавства, адже гість програми у своїх висловлюваннях про події Революції Гідності, збройної агресії на сході держави й анексії Криму неодноразово використовував формулювання, які є спробою фальсифікувати історичні події, підмінити поняття, визначені в нормативно-правових актах", - сказано в повідомленні. Зазначається, що формулювання, озвучені Азаровим, є поширенням необ'єктивної інформації, яка ставить під сумнів легітимність органів державної влади України, містять відверті неаргументовані звинувачення представників влади в діях, які переслідуються законом.

"У сукупності ці висловлювання сприймаються як заклик до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, посягання на права і свободи людини", - сказано в повідомленні.

Регулятор зобов'язав ТОВ "Наша Прага" протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства, в разі невиконання цього рішення Нацрада може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені відповідними законами.

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