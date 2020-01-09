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09 января 2020, четверг, 15:50 483
СМИ 2020-01-09T15:50:59+02:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению проверит телеканал "Прямой" после обращения гражданки в связи с оскорблением Зеленског

Нацсовет по телевидению проверит телеканал "Прямой" после обращения гражданки в связи с оскорблением Зеленского

Александр Дмитриенко
Телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 9 января назначил ООО "Телеканал "Прямой" (логотип "ПРЯМОЙ") внеплановую выездную проверку из-за признаков нарушения вещателем норм действующего законодательства.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українськi Новини.

"С жалобой на содержание передачи "ПоярковNEWS", которая вышла в эфире телеканала "ПРЯМОЙ" 27 декабря 2019 в 22:00, обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются "посягательством на честь и достоинство Президента Украины В. Зеленского и оскорбляют членов его семьи". Кроме того, заявитель возмущается тем, что на протяжении передачи употреблялась "нецензурная брань", - говорится в сообщении.

Касьянова просила разобраться, как возможен такой контент на канале, имеющем лицензию.

"Это не какой-то блог в интернете, где можно нести подобные глупости", - цитируются в сообщении ее слова.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня у Порошенко допрос в ГБР

Также Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах

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