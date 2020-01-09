підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 16:55 10
Силові структури 2020-01-09T17:45:02+02:00
Українські Новини
Харків'янин за дорученням росспецслужб намагався вбити колишнього бойового командира ЗСУ

Харків'янин за дорученням росспецслужб намагався вбити колишнього бойового командира ЗСУ

Анна Рудык
СБУ, замах на вбивство, Російські спецслужби

Контррозвідка Служби безпеки України попередила замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону Збройних сил в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

У ньому зазначається, що замах було організовано спецслужбами Росії.

"Оперативники СБУ встановили, що для вчинення злочину російські спецслужби залучили харків'янина, який раніше проходив військову службу в Національній Гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини. Завдання харків'янин отримав під час короткострокового виїзду в Росію. Подальші його дії російські куратори погоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю було обіцяно грошову винагороду", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Зокрема була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один з яких носив звання "Героя Росії".

"Харків'янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де живе командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян", - йдеться в повідомленні СБУ.

Контррозвідники і слідчі СБУ із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали підозрюваного з вибухівкою в будинку.

За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила 0,5 кг тротилу і приводилася в дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.

Через підвищенунебезпеку вибухового пристрою під час транспортування він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.

В рамках розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, в СБУ заявляли, що російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.

Також екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ.

Більше новин про: СБУ замах на вбивство Російські спецслужби

Новини
Гривня на міжбанку продовжує стрімко падати 17:49
Нацрада з телебачення оштрафувала телеканал "Наш" на 105,6 тис. гривень через висловлювання Азарова у передачі "Гордон" 17:41
ДБР не допитувало Порошенко в четвер 17:33
У 2019 продукти і освіта подорожчали, а комуналка і одяг впали в ціні 17:20
Харків'янин за дорученням росспецслужб намагався вбити колишнього бойового командира ЗСУ 16:55
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
більше новин
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok