Харків'янин за дорученням росспецслужб намагався вбити колишнього бойового командира ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України попередила замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону Збройних сил в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

У ньому зазначається, що замах було організовано спецслужбами Росії.

"Оперативники СБУ встановили, що для вчинення злочину російські спецслужби залучили харків'янина, який раніше проходив військову службу в Національній Гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини. Завдання харків'янин отримав під час короткострокового виїзду в Росію. Подальші його дії російські куратори погоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю було обіцяно грошову винагороду", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Зокрема була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один з яких носив звання "Героя Росії".

"Харків'янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де живе командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян", - йдеться в повідомленні СБУ.

Контррозвідники і слідчі СБУ із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали підозрюваного з вибухівкою в будинку.

За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила 0,5 кг тротилу і приводилася в дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.

Через підвищенунебезпеку вибухового пристрою під час транспортування він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей.

В рамках розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, в СБУ заявляли, що російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.

Також екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ.