Экс-сотрудника МВД подозревают в связи с ФСБ РФ

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на территории аннексированного Россией Крыма, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

По заданию куратора, агент через личные связи собирал информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье, и передавал ее представителю иностранной спецслужбы при выезде на территорию Крыма под предлогом якобы решения семейных вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала исполнителя ряда покушений и терактов, готовящихся в Украине по заказу ФСБ.

Также депутат Госдумы координировал со своим одноклассником-полковником ФСБ диверсии в Мариуполе.