Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что представители российских спецслужб пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих знакомств женщин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола", - сказано в нем.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Установлено, что через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим.

Женщина во время развития якобы их личных отношений узнала о его службе в Вооруженных силах, после чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение.

Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

После получения предложения украинский военнослужащий обратился к сотрудникам СБУ и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настоятельно рекомендует обращаться в органы СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала пенсионера - главу общественной организации по подозрению в передаче разведданных сотруднику Генерального консульства России во Львове.

Тем временем, российские спецслужбы через соцсети вербовали в Украине антиагитаторов для вмешательства в выборы.