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09 січня 2020, четвер, 16:24 7
Економіка 2020-01-09T17:15:01+02:00
Українські Новини
Підрозділ "Укрзалізниці" закупив газ без тендерних процедур та укладених договорів

Підрозділ "Укрзалізниці" закупив газ без тендерних процедур та укладених договорів

Александр Дмитриенко
Укрзалізниця, Prozorro, Газ, Тендер

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" почало розслідування закупівлі газу своїм структурним підрозділом на понад 18 млн гривень без тендерних процедур та укладених договорів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Департамент економічної та інформаційної безпеки в грудні минулого року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без тендерних процедур та укладених договорів. Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи. Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винні - притягнуті до відповідальності", - сказано в ньому.

Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією протягом усього минулого року.

Прес-служба Prozorro уточнила, що даним підрозділом є філія "Центр забезпечення виробництва"

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