Підрозділ "Укрзалізниці" закупив газ без тендерних процедур та укладених договорів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" почало розслідування закупівлі газу своїм структурним підрозділом на понад 18 млн гривень без тендерних процедур та укладених договорів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Департамент економічної та інформаційної безпеки в грудні минулого року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без тендерних процедур та укладених договорів. Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи. Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винні - притягнуті до відповідальності", - сказано в ньому.

Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією протягом усього минулого року.

Прес-служба Prozorro уточнила, що даним підрозділом є філія "Центр забезпечення виробництва"

Як повідомляли Українські Новини, Кравцов оголосив про відставку з поста глави "Укрзалізниці"

Кабмін призначив нових членів наглядової ради "Укрзалізниці"