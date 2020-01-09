підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 15:51 10
Зовнішня політика 2020-01-09T17:15:02+02:00
Українські Новини
Путін в окупованому Криму спостерігав за випробуваннями потенційно ядерних ракет

Путін в окупованому Криму спостерігав за випробуваннями потенційно ядерних ракет

Ярина Вацяк
анексія Криму, окупація Криму, Випробування ракет, Путін

Президент Росії Володимир Путін без оголошення вкотре прибув до окупованого Криму на порушення українського законодавства та норм міжнародного права і був присутній на пусках ракет.

Про це пише "Радіо Свобода"  з посланням на російські агентства з Севастополя.

За повідомленнями, під час навчань, за якими спостерігав Путін, відбулися пуски крилатих ракет "Калібр", потенційно здатних нести ядерні боєзаряди, і нових гіперзвукових ракет "Кинджал".

При цьому Путін перебував на борту російського ракетного крейсера "Маршал Устинов", який базується на Північному флоті в Сєвероморську на півночі Росії і ввійшов у Чорне море в рамках низки навчань.

Днями турецькі засоби інформації повідомляли про інцидент із цим крейсером, коли він проходив протоку Босфор поблизу Стамбула: корабель зносило течією на берег, і він виявився нездатним самостійно втримати курс, так що ситуацію врятували три турецькі буксири, що прийшли на допомогу.

Попереднього разу Путін побував на окупованому українському півострові, так само без узгодження з владою України, під кінець грудня.

Такі поїздки чільних російських посадовців викликають різку негативну реакцію офіційного Києва, їх засуджують і західні союзники України.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина обіцяє підняти питання деокупації Криму та звільнення полонених під час візиту Путіна.

Раніше Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими.

Більше новин про: анексія Криму окупація Криму Випробування ракет Путін

Новини
Харків'янин за дорученням росспецслужб намагався вбити колишнього бойового командира ЗСУ 16:55
Сестра загиблої стюардеси МАУ спростувала інформацію ЗМІ про дзвінок під час аварії 16:41
Гривня знову впала майже на 30 копійок: офіційний курс валют на п'ятницю 16:28
Уряд не має рецептів поліпшення економічної ситуації, – Льовочкін 16:26
Скріншот.youtube/euronews (in English)
Найстаріша жінка планети відзначила свій 117-й день народження 16:25
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok