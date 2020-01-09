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09 січня 2020, четвер, 15:25 12
Судова влада 2020-01-09T15:35:30+02:00
Українські Новини
Суд заарештував чоловіка, який влаштував на Різдво вибух в одеському гуртожитку

Суд заарештував чоловіка, який влаштував на Різдво вибух в одеському гуртожитку

Анна Рудык
Вибух в Одесі, вибух в гуртожитку, вибух

Київський районний суд взяв під варту терміном на 2 місяці без права застави 38-річного підозрюваного в підриві бойової гранати РГД-5 в кухні гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" по вулиці Радісна, 19 в Одесі 7 січня.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції в Одеській області.

"Встановлено, що 7 січня чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, після сварки зі своїми сусідами по гуртожитку по вулиці Радісній, кинув у приміщення кухні, де вони перебували, гранату", — сказано в повідомленні обласної прокуратури.

Кинувши гранату в кухню, він заблокував вхідні двері, щоб люди не могли втекти.

Трьох постраждалих доставили в лікарню з численними осколковими пораненнями.

Підозрюваний пояснив, що хотів налякати своїх сусідів по гуртожитку, з якими у нього були конфлікти.

Як повідомляли Українські Новини, на Різдво в одеському гуртожитку вибухнула граната: три людини в лікарні.

Також у центральній лікарні Одеси пролунав вибух: чоловік і жінка загинули на місці.

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