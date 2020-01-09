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  • У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані
09 січня 2020, четвер, 14:48 5
Економіка 2020-01-09T15:15:01+02:00
Українські Новини
У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані

У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані

Александр Дмитриенко
Електромобіль, Електромобілі, продажі електромобілів, Укравтопром

У 2019 році порівняно з 2018 продажі легкових електромобілів в Україні збільшилися майже на третину до 7,012 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У минулому році в Україні було зареєстровано 7 542 одиниці автотранспортних засобів, які працюють виключно на електротязі. З цієї кількості 7 012 штук - легкові електромобілі і 530 штук - комерційні. В результаті ринок легкових електромобілів за рік зріс майже на третину, а комерційних - в півтора рази. Як і раніше, в структурі українського ринку автомобілів з нульовим рівнем викидів продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких в 2019 році становила: легкових - 92%, у комерційному сегменті - 96%. При цьому середній вік реєстрованого в 2019 році електричного секонд-хенду був у легкових авто - 4 роки, у комерційних - 6 років", - сказано в ньому.

Найбільш популярними легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

За 12 місяців 2019 года 3 217 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.

Також до ТОП 10 електрокарів увійшли: Tesla Model S - 623 одиниці; Volkswagen Е-Golf - 360 одиниць; BMW i3 - 338 одиниць; Fiat 500е - 312 одиниць.

Серед нових електромобілів найкращий результат в продажах показав автомобіль JAGUAR I-Pace, який вибрали 145 покупців.

У комерційному сегменті найкращий результат у Renault Kangoo Z.E. - з початку року 482 авто, на другому місці - NISSAN e- NV200 - 29 авто, на третьому -PEUGEOT Partner Electric - 7 авто.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів в 2019, - МВС

Топ-5 автомобілів які найчастіше українці купували в 2019 році

 

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