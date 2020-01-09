У Boeing 737 MAX виявили нові потенційні проблеми

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вивчає виявлену проблему з проведенням в моделі Boeing 737 MAX, польоти якого в США тимчасово призупинили. Проводка імовірно може стати причиною виникнення короткого замывания. У Boeing підтвердили, що вивчають ситуацію з регулятором, але поки не можуть сказати, чи потрібно вносити зміни в конструкцію авіалайнерів для вирішення питання.

Газета New York Times повідомила, що потенційна проблема пов'язана з близькою прокладкою двох пучків дротів, пише Avianews.

Зараз Boeing працює над тим, щоб спроектувати поділ кабелів у разі необхідності, а також проводить аналіз того, може виникнути в реальності несправність з проводкою.

Ситуація, яку FAA позначила як потенційно "катастрофічну", може знову відсунути повернення моделі 737 MAX до польотів.

Комерційна експлуатація всіх літаків 737 MAX зупинена з березня 2019 року через дві катастрофи в Індонезії та Ефіопії, які забрали життя 346 людей.

Причиною аварії називається некоректна робота нової системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Система була створена спеціально для Boeing 737 MAX як відповідь на установку нових більш сучасних двигунів більшого розміру. Внаслідок цього ніс літака міг задиратися вгору, що могло призвести до зриву авіалайнера після втрати швидкості.

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, при ручному керуванні система при збільшенні кута атаки вище певного значення в якості балансування відхиляла стабілізатор на пікірування.

Для повернення 737 MAX на небо Boeing довелося оновити програмне забезпечення MCAS, а також визначити необхідні вимоги до тренувань пілотів. Всі зміни мають сертифікувати FAA і Європейське агентство з безпеки авіації (EASA).

Через те, що процес затягнувся, на складах до кінця 2019 року накопичилося 400 зібраних, але не поставлених авіалайнерів. Внаслідок Boeing прийняв рішення призупинити виробництво 737 MAX з січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака.

Тим часом, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.