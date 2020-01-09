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09 січня 2020, четвер, 12:23 11 Документ
Силові структури 2020-01-09T12:27:34+02:00
Українські Новини
У 2019 НАБУ закрило 350 справ

У 2019 НАБУ закрило 350 справ

Сергій Босак
НАБУ, Детективи НАБУ, Розлідування справи, Закриття справи
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило 350 кримінальних проваджень в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Національне антикорупційне бюро упродовж 12 місяців 2019 року закрило 350 кримінальних проваджень (враховуючи повторно закриті)", - йдеться у відповіді.

Примітно, що 4 справи закрито стосовно осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності.

Прізвища цих осіб НАБУ не називає.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу про можливі зловживання глави СБУ Івана Баканова.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань депутата Верховної Ради Андрія Геруса ("Слуга народу").

 

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