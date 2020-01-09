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09 січня 2020, четвер, 11:43 3
Кабмін 2020-01-09T11:53:39+02:00
Українські Новини
Міністр енергетики витратив чверть мільйона на відрядження за кордон

Міністр енергетики витратив чверть мільйона на відрядження за кордон

Ярина Вацяк
Кабмін, Міністр енергетики і вугільної промисловості, Відрядження, Олексій Оржель
Олексій Оржель. Скріншот: трансляція 5 канал
Олексій Оржель. Скріншот: трансляція 5 канал

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель витратив 240 642 гривні на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин.

У Оржеля було 11 закордонних відряджень.

Найдорожча відрядження міністра відбулася з 22 по 25 вересня в Нью-Йорк (США).

Її вартість становила 62 174 гривні.

Друге за вартістю відрядження було з 18 по 20 грудня в Берлін (Німеччина) та Мінська (Білорусь).

За неї Оржелю компенсували 47 956 гривень.

Крім цього, міністр тричі відвідав Брюссель (Бельгія) – з 8 по 9 вересня (згідно з відповіддю міністерства, поїздка відомством не фінансувалася), з 18 по 20 вересня за 28 562 гривні та з 27 по 29 жовтня за 25 443 гривні.

Також Оржель був з 6 по 8 жовтня в Литві (15 228 гривень), з 16 по 18 жовтня у Вашингтоні, США (за рахунок секретаріату Кабінету Міністрів, сума витрачених на відрядження коштів не вказана), з 28 по 29 листопада в Австрії (25 507 гривень), з 9 по 11 грудня у Франції та Іспанії (35 772 гривні), з 16 по 17 грудня в Азербайджані (поїздка фінансувалася секретаріатом Кабміну, сума не вказана) і з 28 по 30 грудня в Австрії (компенсація коштів в 2019 році не проводилася).

Відряджень по Україні, згідно з відповіддю міністерства, у Оржеля не було.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Оржеля.

Тим часом, Оржель запідозрив "Нафтогаз" у штучному завищенні ціни газу для населення.

 

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