Оржель заподозрил "Нефтегаз" в искусственном завышении цены газа для населения

Министр энергетики Алексей Оржель подозревает, что ряд компаний вошли в сговор с "Нефтегазом" и путем сделок на Украинской энергетической бирже создали условия для искусственного повышения цены газа для населения в конце 2019 года. В результате цена газа поднялась на 394 грн и 463 грн за тысячу кубометров в ноябре и декабре соответственно, а для Нефтегаза были созданы условия для получения сверхприбыли. Оржель просит разобраться в ситуации Антимонопольный комитет - копия соответствующего письма министра есть в распоряжении Українських новин.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подозревает, что ряд компаний на газовом рынке, в том числе и НАК "Нефтегаз Украины", вошли в сговор для получения сверхприбыли.

Об этом говорится в письме министра в адрес Антимонопольного комитета, копия которого имеется в распоряжении Українських новин.

По информации Оржеля, признаки сговора имели место в октябре и ноябре и привели к искусственному увеличению цен газа для населения соответственно в ноябре и декабре 2019 года.

Согласно письму Оржеля, 29 октября было заключено 2 биржевых соглашения, по которым компании инициаторы торговых сессий, а именно ООО "ЭРУ Трейдинг" и СП "Полтавская газонефтяная компания" реализовали на Украинской энергетической бирже 17 млн кубометров газа ноябрьского ресурса по средневзвешенной цене 6082,35 грн за тысячу кубометров. Если бы этих сделок не состоялось, то по действующей схеме определения цены, для населения цена газа в ноябре была бы на 394,68 грн ниже - не 5878,8 грн как установил НАК, а 5484,12 грн за тысячу кубометров.

Такая же ситуация, говорится в письме министра, возникла и при формировании цены газа на декабрь. В последний рабочий день ноября на бирже было заключено 3 соглашения, по которым ООО "Синергия газ энерджи" и ООО "Евроэнерготрейд" реализовали 15 млн кубов газа по средневзвешенной цене 6137,33 грн за тысячу кубометров. Без учета этих сделок цена газа для населения должна была бы составить 5426,4 тыс грн, а в итоге оказалась выше на 463,65 грн - 5890 грн за тысячу кубометров.

"По мнению Минэкоэнерго, указанные действия могли повлиять на формирование цены, в сторону увеличения, для поставщиков природного газа для нужд бытовых потребителей и НАК "Нефтегаз Украины" для получения сверхприбыли", - говорится в письме Оржеля.

Прямого упоминания НАК как участника возможного сговора в письме министра нет, однако то, что "Нефтегаз" назван выгодополучателем подтверждает, что биржевые сделки могли проходить по согласованию с госкомпанией. И таким образом, можно говорить, что министерство подозревает "Нефтегаз" в причастности к возможному сговору.

Министр просит АМКУ провести расследование на предмет возможных признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в части антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования на рынке природного газа.

Одним из учредителей "ЭРУ Трейдинг" до назначения в ноябре 2018 года руководителем газового бизнеса НАК был Андрей Фаворов. Українськи новини писали, что весной 2019 года исполнительный директор "Группы "Нефтегаз" Юрий Витренко сообщил, что в конце 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупал газ по заниженной цене.

ООО "Евроэнерготрейд" малоизвестная компания, основанная в Черкассах в 2015 году. Учредители физлица: Леонид Андрущак, Георгий Сахаров и Руслан Шерстюк.