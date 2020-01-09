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09 січня 2020, четвер, 11:11 9
Економіка 2020-01-09T12:00:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк розробив програму боротьби з корупцією на два роки

Нацбанк розробив програму боротьби з корупцією на два роки

Ярина Вацяк
НБУ, Нацбанк, антикорупційний план, Корупція, Боротьба з корупцією

Національний банк розробив проект антикорупційної програми на 2020-2021 роки в той час, як 1 січня набрав чинності закон про захист викривачів корупції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Дотримуючись принципів прозорості та відкритості, Національний банк пропонує для громадського обговорення проект антикорупційної програми Національного банку України на 2020-2021 роки. Програма передбачає комплекс заходів щодо попередження, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією", - йдеться в ньому.

Також вона містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Національного банку.

Документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції".

Зауваження і пропозиції до проекту приймаються до 22 січня 2020 року на електронну адресу: anticor_program@bank.gov.ua.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського назвали 9 кроків для боротьби з корупцією.

Тим часом, министр економіки Тимофій Милованов зібрався боротися з корупцією з допомогою амністії.

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