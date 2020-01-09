підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 08:45 35
Силові структури 2020-01-09T11:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні у Порошенка допит в ДБР

Сьогодні у Порошенка допит в ДБР

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, Допит, ДБР, допит Порошенка
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Сьогодні має відбутися допит в Державному бюро розслідувань (ДБР) екс-Президента Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Зокрема, досліджуються обставини організації проходу кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку 25 листопада 2018 року, можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час укладання угоди щодо заводу "Кузня на Рибальському" і телеканалу "Прямий".

Також розслідується справа про можливе неправомірний вплив Порошенко при проведенні конкурсного відбору кандидатів при призначенні членів Вищої ради правосуддя, втручання в роботу суддів Апеляційного суду Києва, Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку, а також втручання в роботу суддів шляхом несвоєчасного призначення на посади.

Перевіряються можливі порушення при направленні подання на призначення колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Верховну Раду за відсутності коаліції в парламенті і порушення при скасування розпоряджень Первомайської районної державної адміністрації при зарахуванні земельної ділянки загальною площею 1 500 га до земель запасу державної власності.

Крім того, ДБР займається розслідуванням справ про можливу втрату матеріальних носіїв секретної інформації, протиправному заволодінні майном бази "Івушка" Українського товариства сліпих, а також можливої незаконного переправлення через кордон з використанням завідомо підроблених документів.

Раніше юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня. А в ГБР заявили, що не переносили допит, і лише в січні у Порошенка призначено 3 допити. Його чекають слідчі також 9, 16 та 23 січня.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.

Більше новин про: Петро Порошенко Допит ДБР допит Порошенка

Новини
Курс долара і євро злетів в обмінниках 10:43
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
Літак МАУ перед катастрофою повернув назад в аеропорт, - іранські ЗМІ 10:21
Споживання газу на Вінниччині у 2019 році скоротилось на 22 % 09:59 Прес-реліз
До Києва прийшла зима зі снігом: близько сотні машин розчищають столицю 09:51
більше новин
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Ціни на житло можуть зрости на 15% в 2020, - ХК "Київміськбуд" 11:04
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі 20:59
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор
Пожежа в Києві біля Roshen: бомжі підпалили зал ігрових автоматів "Космолот" 19:55 Доповнено
більше новин
Російський олігарх Фрідман може стати власником ФК "Карпати" 13:47
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok