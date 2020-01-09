Сьогодні у Порошенка допит в ДБР

Сьогодні має відбутися допит в Державному бюро розслідувань (ДБР) екс-Президента Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Зокрема, досліджуються обставини організації проходу кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку 25 листопада 2018 року, можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів під час укладання угоди щодо заводу "Кузня на Рибальському" і телеканалу "Прямий".

Також розслідується справа про можливе неправомірний вплив Порошенко при проведенні конкурсного відбору кандидатів при призначенні членів Вищої ради правосуддя, втручання в роботу суддів Апеляційного суду Києва, Окружного адміністративного суду Києва по справі про націоналізацію Приватбанку, а також втручання в роботу суддів шляхом несвоєчасного призначення на посади.

Перевіряються можливі порушення при направленні подання на призначення колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Верховну Раду за відсутності коаліції в парламенті і порушення при скасування розпоряджень Первомайської районної державної адміністрації при зарахуванні земельної ділянки загальною площею 1 500 га до земель запасу державної власності.

Крім того, ДБР займається розслідуванням справ про можливу втрату матеріальних носіїв секретної інформації, протиправному заволодінні майном бази "Івушка" Українського товариства сліпих, а також можливої незаконного переправлення через кордон з використанням завідомо підроблених документів.

Раніше юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня. А в ГБР заявили, що не переносили допит, і лише в січні у Порошенка призначено 3 допити. Його чекають слідчі також 9, 16 та 23 січня.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як юрист Андрій Портнов повідомив, що у Порошенка запланований допит 2 січня, однак не уточнив де саме, Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що не планує допит колишнього Президента Петра Порошенка у четвер, 2 січня.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.