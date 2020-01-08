Рятувала подругу і випала разом з нею: у Луцьку дві 15-річні дівчини зірвалися з багатоповерхівки

Сьогодні, 8 січня, в Луцьку дві неповнолітні дівчини випали з балкона 7-го поверху багатоповерхового будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області. Так, попередньо правоохоронці встановили, що двоє 15-річних дівчат, перебуваючи в квартирі, яка розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна з них, жартуючи, почала балансувати на перилах. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралася і випала слідом за нею. В результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у тяжкому стані в реанімації. Постраждалі жительки Луцького району та Вінницької області. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 115 (з відміткою нещасний випадок) КК. Як повідомляли Українські Новини, із вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей. Також школярка випала з автобуса і загинула через яму на дорозі. Раніше дівчина випала з 11 поверху в Києві.