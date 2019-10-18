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18 октября 2019, пятница, 21:09 173
Происшествия 2019-10-18T22:36:34+03:00
Українські Новини
Школьница выпала из автобуса и погибла из-за ямы на дороге

Школьница выпала из автобуса и погибла из-за ямы на дороге

Авария, Автобус, Тернополь, Нацполиция
Место происшествия. Фото: Нацполиция
Место происшествия. Фото: Нацполиция

В Тернопольской области несовершеннолетняя на ходу выпала из рейсового автобуса и скончалась в больнице в результате полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Несчастье случилось 18 октября около 15:00. Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский-Тернополь.

"Между селом Колодеевка и Скалатом колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку от двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой", - говорится в сообщении полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

Как сообщали Українські Новини, у киевского автобуса оторвалось днище, когда он наехал на "лежачего полицейского", а на трассе "Киев-Чоп" перевернулся в кювет автобус с туристами. Ранее в Житомирской области насмерть замерзла 21-летняя девушка, которую посреди ночи выставили из маршрутки

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