Школьница выпала из автобуса и погибла из-за ямы на дороге

В Тернопольской области несовершеннолетняя на ходу выпала из рейсового автобуса и скончалась в больнице в результате полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Несчастье случилось 18 октября около 15:00. Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский-Тернополь.

"Между селом Колодеевка и Скалатом колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку от двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой", - говорится в сообщении полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

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