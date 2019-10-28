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28 октября 2019, понедельник, 14:54 121
Происшествия 2019-10-28T14:58:18+02:00
Українські Новини
Из окна больницы в Одесской области выпало 2 маленьких детей

Из окна больницы в Одесской области выпало 2 маленьких детей

Дети, Больница, Выпадение из окна

В больнице в Великомихайловском районе Одесской области из окна выпали двое детей. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Накануне детей забрали представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой для них были неприемлемы. Для обследования их доставили в районную больницу, поместили в палату на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали.

"Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - отметили в пресс-службе.

Детей госпитализировали в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также лица, которые в ней виноваты.

За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщали Українські Новини, в Святошинском районе Киева 4-летний мальчик днем выпал из окна квартиры на 12-м этаже. 

Ранее в Киеве трехлетняя девочка выпала с окна многоэтажки.

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