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08 січня 2020, середа, 21:37 6
Силові структури 2020-01-08T22:45:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, Поранений військовий ЗСУ
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 8 січня, 2 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 2 рази відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

У середу в результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

Також бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.

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