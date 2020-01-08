На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 8 січня, 2 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 2 рази відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

У середу в результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

Також бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.