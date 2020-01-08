Від ускладнень грипу померла невакцинована українка

В Україні 55-річна жінка, яка звернулася за медичною допомогою на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Facebook.

Жінка перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

"Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. За медичною допомогою хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - сказано в повідомленні.

Вірус грипу типу А (H1) pdm09 був підтверджений лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не робила щеплення.

Як повідомляли Українські Новини, 163 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями з 16 по 22 грудня.

Нагадаємо, в Україні від ускладнень грипу померла ще одна людина.

Тим часом повідомлялося, що потрібно знати літнім людям про вакцинацію від грипу і як не заразитися.