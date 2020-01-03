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03 января 2020, пятница, 13:29 18
Общество 2020-01-03T13:47:24+02:00
Українські Новини
В Украине от осложнений гриппа умер еще один человек

В Украине от осложнений гриппа умер еще один человек

Надежда Комендантова
Грипп, заболеваемость гриппом, эпидемия, эпидемия гриппа, смерть от гриппа
Больница Фото: pixabay
Больница Фото: pixabay

От осложнений гриппа умер еще один украинец.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер", - говорится в нем.

Согласно сообщению, всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети.

С начала октября против гриппа вакцинированы 227,417 человек.

"Напоминаем: лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания… При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 16 по 22 декабря.

Как сообщали Українські Новини, зарегистрирована еще одна смерть от вируса гриппа A/Сингапур в Кропивницком.

Также в Запорожской области от гриппа умер полуторамесячный младенец.

Тем временем сообщалось, что нужно знать пожилым людям о вакцинации от гриппа и как не заразиться.

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