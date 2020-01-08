Глава СБУ Баканов поїхав на відпочинок в Куршевель

Голова Служби безпеки України Іван Баканов, відпочиває на новорічні свята на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі. Фото Баканова в Куршевелі опублікував у своєму Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

На одному з фото Баканова зняли на терасі дерев'яного шале, уважно читає з мобільного телефону. На іншому - його сфотографували, коли він спілкувався ще з 4-ма людьми.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Баканов в Куршевелі. Фото: Facebook/ mixailotkach

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув в Оман для зустрічей з владою на найвищому рівні.

Але в той же час, Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані.