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08 січня 2020, середа, 19:43 9
Силові структури 2020-01-08T21:26:29+02:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов поїхав на відпочинок в Куршевель

Глава СБУ Баканов поїхав на відпочинок в Куршевель

Ольга Фандорина
Іван Баканов, Куршевель
Баканов в Куршевелі. Фото: Facebook/ mixailotkach
Баканов в Куршевелі. Фото: Facebook/ mixailotkach

Голова Служби безпеки України Іван Баканов, відпочиває на новорічні свята на елітному гірськолижному курорті у французьких Альпах - Куршевелі. Фото Баканова в Куршевелі опублікував у своєму Facebook журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач.

На одному з фото Баканова зняли на терасі дерев'яного шале, уважно читає з мобільного телефону. На іншому - його сфотографували, коли він спілкувався ще з 4-ма людьми.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Баканов в Куршевелі. Фото: Facebook/ mixailotkachБаканов в Куршевелі. Фото: Facebook/ mixailotkach

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув в Оман для зустрічей з владою на найвищому рівні.

Але в той же час, Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані.

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