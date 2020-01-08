Суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугар

Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Таке рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини.

Захист підозрюваної просив суд скасувати домашній арешт і не обирати запобіжний захід для Дугарь.

Адвокат підозрюваної Віталій Коломієць заявив, що 20 липня 2016 року, в день вбивства Шеремета, Дугар знаходилася у військовому мобільному госпіталі №66 у Покровську.

Дугарь підтвердила, що фізично не могла перебувати в Києві в той час.

Також адвокат зазначив, що незважаючи на те, що Дугар проживає в орендованій квартирі в Києві, суд першої інстанції визначив їй домашній арешт в Новомосковську Дніпропетровської області.

Крім того, захист підозрюваної заявив, що прокурор приховує те, що зв'язок між Дугар і ще одним підозрюваним у вбивстві Шеремета Андрієм Антоненком виник восени 2019 року, в той час як вбивство сталося в 2016 році.

Також за Дугар хотіли поручитися низка діючих та колишніх депутатів.

Зокрема, таку готовність висловили депутати Верховної Ради Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Микола Величкович (всі - фракція "Європейська солідарність"), колишній депутат Ради Оксана Корчинська (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Як повідомляли Українські Новини, кілька підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.

Також 30 грудня захист підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугар заявив про фальсифікацію слідством доказів.