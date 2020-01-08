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08 січня 2020, середа, 17:45 5
Суспільство 2020-01-08T17:57:09+02:00
Українські Новини
Після авіакатастрофи в Ірані МАУ ввела план реагування на надзвичайні ситуації

Після авіакатастрофи в Ірані МАУ ввела план реагування на надзвичайні ситуації

Ольга Фандорина
МАУ, надзвичайна ситуація

Авіакомпанія МАУ оголосила про введення плану реагування на надзвичайні ситуації після аварії літака Boeing 737-800 в Ірані. Про це повідомила прес-служба компанії в середу, 8 січня, йдеться в заяві компанії в Facebook.

"МАУ висловлює співчуття сім'ям і близьким екіпажу і пасажирів. В авіакомпанії введений Emergency Response Plan (план реагування на надзвичайні ситуації)", - йдеться в повідомленні.

У чому полягає план в компанії не повідомляють.

У четвер 8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" зазнав аварії після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні. На борту літака було 167 пасажирів (з 169 зареєстрованих) і 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

Крім 11 українців серед пасажирів були громадяни 6 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії.

Українські новини ведуть онлайн-трансляцію.

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