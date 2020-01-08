"Інтерсіті" на батьківщину Зеленського буде їздити щодня

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначає щоденне курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті" "Київ - Кривий Ріг" з 23 січня.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті" №740 "Київ - Кривий Ріг". З 23 січня цього року поїзд курсуватиме щоденно замість через день", - йдеться в ньому.

Швидкісний потяг "Інтерсіті" №740 відправляється з Києва о 17:22 і прибуває до Кривого Рогу у 23:09, у зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд вирушає о 6:15 і прибуває до Києва о 11:53.

У повідомленні наголошується, що дані зміни дозволять значно покращити сполучення потужного промислового центру зі столицею. Більше того, поїзд забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.

Під Миколаєвом у поїзді сталася масштабна пожежа