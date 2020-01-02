Под Николаевом в поезде произошел масштабный пожар

В Николаевской области возле станции Любине в Снигиревском районе произошло возгорание пассажирского поезда сообщением Харьков-Херсон. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сначала машинист и его помощник предприняли попытки самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей, но не смогли это сделать.

"От ГосЧС работали 5 человек и 1 единица техники, 3 человека МПО на спецавтомобиле осуществляли доставку воды, также помогала добровольная пожарная дружина Снигиревской филиала ООО СП "Нибулон" с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение "Локомотивное депо Николаев" регионального филиала "Одесская железная дорога АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Вскоре спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели вероятной причиной пожара назвали замыкание высоковольтной камеры. Тепловоз отцепили от вагонов и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар поезда под Николаевом. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, поезд с пассажирами масштабно полыхал под Николаевом в конце осени.

Ранее под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами.