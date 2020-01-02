Под Николаевом в поезде произошел масштабный пожар

В Николаевской области возле станции Любине в Снигиревском районе произошло возгорание пассажирского поезда сообщением Харьков-Херсон. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Так, сообщается, что сначала машинист и его помощник предприняли попытки самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей, но не смогли это сделать. "От ГосЧС работали 5 человек и 1 единица техники, 3 человека МПО на спецавтомобиле осуществляли доставку воды, также помогала добровольная пожарная дружина Снигиревской филиала ООО СП "Нибулон" с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение "Локомотивное депо Николаев" регионального филиала "Одесская железная дорога АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении. Вскоре спасатели ликвидировали пожар. Спасатели вероятной причиной пожара назвали замыкание высоковольтной камеры. Тепловоз отцепили от вагонов и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал. Пожар поезда под Николаевом. Фото: ГосЧС Как сообщали Українські Новини, поезд с пассажирами масштабно полыхал под Николаевом в конце осени. Ранее под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами.